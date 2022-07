Simone, da dupla com Simaria, muda nome nas redes sociais e fãs especulam carreira solo

publicidade

Simone, da dupla com Simaria, mudou nome do perfil dela no Instagram. A mudança aconteceu em meio à briga das irmãs e do afastamento de Simaria dos palcos, por motivos de saúde.

Antes, o nome de usário de Simone na rede social era "simoneses", sendo a sigla "ses" uma abreviação do nome da dupla. Agora, a sertaneja usa o nome completo: Simone Mendes.