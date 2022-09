Simony desabafa em meio a tratamento contra câncer: "Ainda tenho muitos sonhos"

publicidade

A cantora Simony usou o Instagram, na tarde desta sexta (23), para postar uma mensagem positiva em meio ao tratamento contra um câncer no intestino.

"Eu ainda tenho muitos sonhos. Eles são maiores que o mundo", escreveu a artista. "Um dia de cada vez", completou. Na publicação, ela veste um vestido longo cor-de-rosa.

A cantora recebeu o apoio dos seguidores. "Você vai concretizar todos eles", disse uma fã. "Você é exemplo como pessoa, mãe, profissional... Enfim, uma inspiração para todas nós", elogiou outro internauta.

Diagnosticada com um tumor no início de agosto, Simony tem usado as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o tratamento. Segundo a artista, "está dando tudo certo". A cantora, que já passou por três ciclos de quimioterapia, costuma posar sorridente e publicar mensagens motivadoras.

