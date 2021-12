Skank anuncia show extra em Porto Alegre

publicidade

A banda Skank comunicou o encerramento das suas atividades em 2019. Com a pandemia mundial, a turnê de despedida acabou ficando pra depois, mas o momento de encontrar com o público pela última vez chegou e com uma surpresa para Porto Alegre: em abril de 2022 os gaúchos terão uma noite extra com a banda, que já tinha um show com ingressos esgotados desde o anúncio da turnê. A data extra é 1º de abril, às 21h, também no Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos já estão à venda na Sympla.