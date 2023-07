Skate: encontro com filme e feira temática na Ufrgs

publicidade

A Sala Redenção da Ufrgs lança o “Cine Skate”, projeto que busca dar visibilidade para produções audiovisuais do universo do skate, com edições mensais. A primeira sessão acontece nesta quinta-feira, dia 27, contando com uma programação, realizada em parceria com os coletivos UNI.S2, de Porto Alegre, e D1L, de Curitiba.

A programação gratuita inicia às 18h30min com uma feira de roupas e acessórios, contando com a participação de marcas independentes locais. Terá também uma pista de finger (skate de dedo).

Durante essas atividades, a Sala Redenção, localizada no campus central, com acesso mais próximo pela Rua Engenheiro Luiz Englert, 333, recebe uma intervenção artística em suas paredes internas, composta por um videomapping da Decutlait e uma exposição de fotos de Guilherme Isoppo.

A partir das 20h30min, a Sala Redenção exibe três videopartes de skate: “A Orla é Aqui” (2023), “Osvaldo Jr - D1L Skate Vídeo part” (2022) e “D1L X UNI.S2” (2022). A projeção é seguida de um debate, que conta com a presença de integrantes da UNI.S2 (Guilherme Isoppo e Bruno Filipe), e da D1L. No final do bate-papo, os espectadores participam de um sorteio de produtos das marcas apoiadoras do evento.

Após a sessão, o evento continua no “Viaduto Brooklyn” (localizado no vão do viaduto Imperatriz Dona Leopoldina, na Avenida João Pessoa), com a realização de um “Trick4Goodies”. Nesta modalidade, os skatistas realizam manobras para ganhar brindes.