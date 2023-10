publicidade

Para quem gosta de música de qualidade, com aquele hard rock no qual todos os instrumentistas são hábeis a começar pelo guitarrista que encabeça o show, a pedida é reservar a data de 4 de fevereiro para estar no Pepsi On Stage (Severo Dullius, 1995), em Porto Alegre, o mesmo local que recebeu a trupe nos anos de 2015 e 2019. A cidade será a última do país a receber a nova turnê de Slash Feat. Myles Kennedy & The Conspirators (SMKC).

A venda de ingressos começa na próxima sexta-feira, dia 20 de outubro, às 10h, na Eventim ou nas bilheterias oficiais. Em Porto Alegre, a bilheteria física será na Arena do Grêmio - Portão 2 (Padre Leopoldo Brentano, 110), no bairro Humaitá.

A recém-anunciada “The River Is Rising - Rest of the World Tour '24” começará com o retorno da banda ao Pepsi Center WTC, na Cidade do México e, em seguida, passará por 21 países e 32 cidades ao redor do mundo.

O Brasil vai receber quatro apresentações do grupo, com shows produzidos pela 30e: no dia 29 de janeiro, na Arena Hall, em Belo Horizonte; no dia 31 de janeiro, no Espaço Unimed, em São Paulo; no dia 1 de fevereiro, no Qualistage, no Rio de Janeiro e, por fim, no dia 4 de fevereiro, em Porto Alegre, no Pepsi.

“É um compromisso da 30e trabalhar gêneros musicais diversos em todos nossos eventos. A experiência com o rock – do indie, ao emo e claro, com o clássico – tem deixado boas marcas na nossa trajetória. Iniciar 2024 com um show como o do Slash, um dos maiores guitarristas do mundo e integrante dos Guns N' Roses, é bastante gratificante, porque reforça o nosso compromisso de levar experiências únicas e alegria para todas os fãs de boa música”, afirma Caio Jacob, Vice-President Global Touring & Festivals da 30e.

Após uma década e quatro trabalhos de carreira, o universalmente aclamado álbum “4” – que estreou como o disco de Hard Rock mais vendido – é o SMKC como nunca foi visto antes. Um álbum de rock vibrante alimentado por solos de guitarra memoráveis e melodias atraentes, grandes refrões e riffs ainda maiores. “4” é o quinto álbum-solo de Slash e o quarto álbum de estúdio de Myles Kennedy & The Conspirators (SMKC), que conta com Myles Kennedy (vocal principal), Brent Fitz (bateria), Todd Kerns (baixo / vocal) e Frank Sidoris (guitarra base).

O disco começa com a faixa de abertura “The River is Rising”, que alcançou a sétima posição nas paradas de rock, tornando-se o oitavo single consecutivo da banda no Top 10 das rádios, e é uma das composições mais difíceis e dinâmicas da banda até hoje, desenrolando-se através de um riff ameaçador e bem enrolado e um groove profundo. A revista Rolling Stone aclamou a faixa como “estridente” (no melhor sentido da palavra); enquanto a Billboard a definiu como “eufórica” com “um riff principal crescente, ganchos dissonantes, um refrão contagiante e um solo de guitarra que evoca imagens de uma briga barulhenta de bar”.

“4” é um álbum que agarra e nunca solta, desde o stomp rock deliberado de “Whatever Gets You By”, o pop-rocker alegre e sincero “Fill My World”, até o talk box - ganchos de guitarra encharcados de “C'est La Vie”, sonho febril psicodélico com toques exóticos de “Spirit Love”, o hino de “The Path Less Followed”, até o boogie-shake de sinos de vaca de “Actions Speak Louder Than Words”, o funk sombrio ao estilo Aerosmith de “April Fool”, até o ataque furioso de “Call Off the Dogs”, e culminando com uma canção de 6 minutos: “Fall Back to Earth”. A revista Time colocou Slash em 2<SC120,176> lugar (Jimi Hendrix foi o 1º) em sua lista “Os 10 Maiores Guitarristas Elétricos”. Nada surpreendente para um músico que foi capaz de eternizar riffs de guitarra em sucessos como “Sweet Child o’ Mine” e “Welcome To The Jungle”. Certamente será um show inesquecível.