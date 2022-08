publicidade

O Star+ apresenta “Santa Evita: Uma Viagem por trás das Cenas”, o novo especial de trinta minutos que revela os segredos do making-of de “Santa Evita”. O especial, que chegará ao serviço um mês após a estreia da série aclamada pela crítica, apresenta entrevistas com os talentos e a equipe por trás das câmeras, imagens inéditas das filmagens e toda a intimidade do set.

Com depoimentos dos protagonistas e acesso exclusivo aos sets de filmagem, o especial explora como foi dar vida à minissérie, mostrando detalhes da preparação dos atores para interpretar seus personagens em diversas cenas e o desafio dos diretores para construir a história. Além disso, revela o minucioso processo de reconstrução da época realizado pelas talentosas equipes locais de fotografia, arte e figurino, lideradas por renomados profissionais criativos da região, concentrando-se, também, nas principais funções lideradas por mulheres, que trouxeram um ponto de vista único para a série.

“Santa Evita” é uma ficção baseada no best-seller homônimo do autor argentino Tomás Eloy Martínez e segue a intrigante história do cadáver embalsamado de Eva Perón, que aguardou por três anos a construção de um monumento para seu enterro, algo que nunca aconteceu. Em 1955, as forças militares da Argentina derrubaram o então presidente Juan Domingo Perón e esconderam o corpo de Evita durante 16 anos, com o intuito de evitar que ele se tornasse uma arma contra o regime. Antes de sua morte, Eva havia se tornado uma poderosa e fundamental figura política como esposa do General Perón, e seu cadáver errante e insepulto influenciou a política do país por mais de duas décadas. “Santa Evita” é a história de um corpo sem túmulo e da lenda que nasceu em torno dele.

Realizada e coproduzida pela Non Stop, a nova série do selo Star Original Productions é estrelada por um renomado elenco internacional liderado por Natalia Oreiro (Eva Perón), Ernesto Alterio (Coronel Moori Koenig) e Diego Velázquez (Mariano), com a participação especial de Francesc Orella (Dr. Pedro Ara) e Darío Grandinetti como Juan Domingo Perón. Santa Evita conta com a produção executiva da atriz e produtora mexicana Salma Hayek Pinault e Pepe Tamez (ambos da produtora Ventanarosa) e com a direção do cineasta Rodrigo García, que também atua como produtor executivo, e do cineasta, ator, diretor de teatro e roteirista argentino Alejandro Maci, também responsável pela produção artística. A série tem roteiro de Marcela Guerty e Pamela Rementería.