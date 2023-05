"Star Trek: Strange New Worlds": lançado trailer da segunda temporada

publicidade

O Paramount+ divulgou o trailer oficial da esperada nova temporada de sua série original de sucesso aclamada pela crítica, "Star Trek: Strange New Worlds". A segunda temporada estreará exclusivamente no serviço de streaming no dia 15 de junho. Depois da estreia, novos episódios serão lançados semanalmente às quintas-feiras.

Além disso, o trailer revelou um pouquinho do episódio especial anunciado anteriormente, um crossover live-action/animação com "Star Trek: Lower Decks" estrelado por Tawny Newsome como Alferes Beckett Mariner e Jack Quaid como Alferes Brad Boiler, juntando-se à U.S.S Enterprise. O episódio foi dirigido por Jonathan Frakes, ator e diretor de "Star Trek: The Next Generation" e "Star Trek: Picard".

"Star Trek: Strange New Worlds" se concentra nos anos em que o capitão Christopher Pike comandou a U.S.S Enterprise. A série é estrelada por Anson Mount como Capitão Christopher Pike, Rebecca Romjin como Número Um, Ethan Peck como Oficial Spock, Jess Bush como Enfermeira Christine Chapel, Christina Chong como La'an Noonien-Singh, Clelia Rose Gooding como Cadete Nyota Uhura, Melissa Navia como Tenente Erica Ortegas e Babs Olusanmokun como Dra. M'Benga.

A segunda temporada também contará com o retorno do ator convidado Paul Wesley como James T. Kirk e com a estreia de Carol Kane no papel de Pelia. A série segue o Capitão Pike, o oficial de ciências Spock e a Número Um, nos anos anteriores ao Capitão Kirk comandar a U.S.S Enterprise, enquanto eles exploram novos mundos ao redor da galáxia.

A primeira temporada está disponível no Paramount+

Veja trailer: