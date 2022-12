Steven Tyler é processado por abuso sexual de adolescente nos anos 1970

publicidade

Steven Tyler é alvo de um processo de abuso sexual por um suposto relacionamento que ele manteve com uma menor de idade nos Anos 1970. Segundo a revista Rolling Stone, o nome do artista não é mencionado, porém a ação é baseada em passagens do seu livro de memórias, "Does The Noise In My Head Bother You".

O processo foi aberto em Los Angeles, Estados Unidos, por Julia Holcomb.

Ela alega que o vocalista do Aerosmith iniciou um relacionamento com ela quando ela tinha apenas 16 anos, em 1973, e ele teria 25.

Julia também relata que engravidou do músico aos 17 anos, porém o mesmo insistiu que ela realizasse um aborto. Além disso, durante viagens de turnê, o artista teria fornecido drogas e álcool para a menor de idade.

A acusação ainda reitera que Steven convenceu os pais da menina de assumir sua tutela para que os dois pudessem morar juntos. No seu livro, o cantor conta que "quase ficou noivo de uma adolescente".

O artista também diz que "os pais dela se apaixonaram por mim e assinaram um papel de custódia para que eu não fosse preso". "Eu a levei em turnê comigo."

Os representantes de Steven Tyler optaram em não responder o pedido de posicionamento feito pela revista Rolling Stone.

Além de agressão sexual, o processo de Julia contra o músico contém a acusação de inflexão intencional de sofrimento emocional.