Superprodução "Gênesis" aposta em efeitos especiais para cenas

A superprodução Gênesis, que estreia no dia 19 de janeiro na Record TV, foi além dos efeitos cinematográficos: a produção apostou em diversas computações gráficas para obra.

O diretor da novela, Edgard Miranda, explica melhor os eventos com grande magnitude que o enredo oferece. "Até o capítulo 11, a gente tem uma quantidade de efeitos especiais absurda: a gente tem a queda de Lúcifer, a gente tem o Éden (a primeira moradia deles), a Torre de Babel, a Arca de Noé, então, assim, todos esses cenários envolvem muitas computações gráficas", relatou.

Ainda, para se adaptar à realidade da pandemia da Covid-19, o diretor da ficção disse que precisou emular o Marrocos, onde gravaram parte das cenas, nos estúdios de gravações da Record TV no Rio de Janeiro. "Por conta do novo coronavírus, a gente não tem, hoje em dia, como contar com 5 mil figurantes, então, isso faz com que seja um processo de multiplicação de efeitos especiais muito grande. Estou tendo que emular o Marrocos aqui no Rio de Janeiro até termos a vacinação e podermos viajar de novo. O que mais vai chamar atenção são os primeiros 11 capítulos, mas os 150 capítulos contam, sim, com muito efeito", finalizou.

A influência do diretor é voltada para obras cinematográficas. Ele explicou a escolha e disse que a linguagem de telenovela tornaria a história de Gênesis estranha. "Temos eventos com uma grandiosidade e magnitude absurda, como a Arca de Noé, a sequência de dilúvio, a entrada dos animais na Arca, a Torre de Babel, então, assim, nosso referencial, realmente, é cinematográfico. Todo mundo, os diretores, consomem filmes e séries. Então, nosso referencial é esse. O espectador vai ver uma linguagem muito mais de série. A ideia era fazer melhor e, com certeza, o resultado que o público vai ver no ar é algo que nunca foi visto antes", finalizou.

A novela Gênesis é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, com direção geral de Edgard Miranda. A trama que estreia no próximo dia 19 de janeiro, às 21h, será dividida em sete fases e possui mais de 250 atores no elenco.