Suspense, força e memórias

Para aqueles que já estão acostumados a dedicar parte de seu tempo a uma imersão no universo da literatura, alguns dos títulos lançados recentemente pela Intrínseca podem gerar um envolvimento saboroso. Com temáticas fortes e intensas, as obras marcam presença importante dentro de seus gêneros, revelando fatos e criando narrativas capazes de fascinar. Uma destas novidades já está sendo comparada ao clássico “O Iluminado”, levado às telas pelo gênio de Stanley Kubrick e imortalizado na atuação de Jack Nicholson. “O

Sanatório”, que chegou às livrarias em janeiro, foi um dos livros mais aguardados no Reino Unido em 2021 por explorar os elementos clássicos das tramas de suspense de forma inovadora. A autora é Sarah Pearse, logo equiparada aos mestres Agatha Christie, Stephen King e Alfred Hitchcock ao lançar seu romance de estreia, escolhido para o clube do livro de Reese Witherspoon. O livro resulta ser um suspense policial

ambientado em um resort isolado nos Alpes Suíços, onde se encontra o luxuoso Le Sommet, possuidor de um passado sinistro. Havia sido um sanatório para pacientes tuberculosos, antes de cair em ruínas e ser abandonado, gerando boatos tenebrosos sobre o local, mesmo quando se transforma em um hotel. A detetive Elin chega ao local para celebrar o noivado do irmão, com quem não tem contato há alguns anos. Mas logo depois de sua chegada, a noiva de Isaac, Laure, desaparece. Instigada pelo irmão a investigar o desaparecimento, Elin descobre que Laure não é a primeira pessoa a desaparecer em circunstâncias

suspeitas no antigo sanatório. A investigação acontece em meio a uma das piores nevascas dos últimos 30 anos e, aos poucos, a verdade é revelada sobre a história perturbadora do hotel.

Em outra novidade literária, a trajetória de três mulheres com destinos entrelaçados durante a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial é o fio condutor da envolvente narrativa de “Rosas Esquecidas”. Baseada em acontecimentos reais, a narrativa revela uma série de ações heroicas pouco conhecidas em um enredo que se passa anos antes da trama do best-seller “Mulheres sem Nome”, romance de estreia de Martha Hall Kelly. A gente encontra no livro uma rigorosa pesquisa, que acaba por enaltecer a importância da solidariedade. A obra é um romance histórico charmoso e repleto de detalhes, cuja narrativa tem início em 1914, quando o mundo experimentava a sensação de uma guerra iminente, embora alguns nova-iorquinos ainda guardassem certo ceticismo. Nesse clima de incerteza, Eliza viaja até São Petersburgo para conhecer os esplendores da Rússia com Sofya Streshnayva, sua amiga de muitos anos — por acaso também prima do

czar. Pelas ruas turbulentas de São Petersburgo, casas de campo da nobreza russa, avenidas de Paris e mansões de Nova Iorque, as trajetórias das três personagens se cruzam de maneiras profundas.

E para finalizar, um dos rockstars mais aclamados da atualidade une vida pessoal e carreira em uma autobiografia repleta de bastidores em “O Contador de Histórias”, um potente e inspirador trabalho de Dave Grohl, que revela casos de backstage, loucos encontros com outros astros e reflexões sobre o ofício de ser músico, em uma viagem pela história do rock nos últimos 30 anos. Em cada página vão surgindo episódios pouco conhecidos do grande público, como a inesperada parceria de poucas horas com Iggy Pop, e Dave estreando nos palcos com a banda de punk scream. E foi nos turbulentos anos como baterista do Nirvana que Dave conheceu o sucesso. Ele revisita esta época em histórias reveladoras e descreve ainda a grande tristeza pela morte de Kurt Cobain. Após um período de profunda melancolia, ele conta como a música mais uma vez foi a salvação. De “aquele cara do Nirvana”, Dave Grohl resgatou suas composições da adolescência e se reinventou como fundador do Foo Fighters.