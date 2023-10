"Tá Escrito", filme com Larissa Manoela, tem nova data de estreia: 7 de dezembro

publicidade

Protagonizado por Larissa Manoela, o aguardado filme “Tá Escrito” anuncia nova data de estreia nos cinemas: dia 7 de dezembro. O longa tem direção de Matheus Souza (“Apenas o Fim” e “A Última Festa”), com distribuição da Paris Filmes.

O filme acompanha Alice, uma jovem leonina bastante insegura que não gosta dos holofotes. Ela mora com a mãe (Karine Teles), virginiana obcecada por organização, e com o irmão (Kevin Vechiatto), que faz de tudo para atazanar sua vida. Seu sonho é conquistar o primeiro emprego e ir morar com o namorado (André Luiz Frambach). Mas seus planos vão por água abaixo quando ele termina o relacionamento para se dedicar à carreira.

Frustrada com o fim do namoro, ela recebe um livro mágico que promete tornar realidade qualquer previsão astrológica escrita nas páginas em branco. Com o poder de influenciar a todos, Alice se torna um fenômeno online, mas também deixa o mundo ao seu redor de cabeça para baixo. Em sua nova jornada no mundo digital, Alice contará com a ajuda de Pedro (Victor Lamoglia), o criador da Mansão Clock, casa de influenciadores para onde a jovem se muda. A dupla vai fazer de tudo para tornar a Clock um sucesso nas redes. Em meio a aventuras e desafios, Alice também descobre um novo crush.

“Tá Escrito” aborda temas cotidianos de jovens adultos, passando por amizade, superexposição nas redes sociais, relacionamentos, descobertas, conflitos, trabalho e os desafios enfrentados pelos jovens. Completam o elenco Caroline Dallarosa, Richard Abelha, Hamilton Dias, Emira Sophia, Vittoria Tosi e Thuany Parente, que também assina o roteiro ao lado de Mariana Zatz e do diretor Matheus Souza.