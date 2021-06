Tássia Minuzzo e Michel Dorfman estreiam o primeiro episódio de websérie

publicidade

A tradicional temporada de atrações artísticas do Espaço Cultural Antiga Matriz, em Dois Irmãos, neste ano, será virtual. Com seis episódios e em formato de websérie, contará com apresentações musicais, exposições de arte e bate-papo sobre patrimônio cultural.

A programação mensal se inicia neste domingo, às 19h, com o show “Vida”, da cantora Tássia Minuzzo e do pianista Michel Dorfman. Eles tocam grandes temas da MPB, Bossa Nova, Jazz e da canção francesa, Transmissão nas mídias digitais do espaço cultural.

Programação 2021:

11 de julho, às 19h - exposição "Impressões Poéticas - Xilogravuras de Lurdi Blauth

15 de agosto, às 19h - Diálogos: "Sob o Königsberg - Patrimônio e Paisagem Cultural com Jorge Luís Stocker Júnior

19 de setembro, às 19h - Concerto: "Inspiração Barroca" com Orquestra Lux Sonora

17 de outubro, às 19h - exposição "Vibrações Cromáticas" de Bruno Schilling

07 de novembro, às 19h - show "Reborn" com Gustavo Falavena