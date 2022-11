Takeoff, do grupo de rap Migos, é morto a tiros após confusão em Houston, nos Estados Unidos

publicidade

O rapper Kirshnik Khari Ball, conhecido como Takeoff, morreu após uma confusão em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

O integrante do grupo de rap Migos teria sido baleado durante a madrugada desta terça-feira (1º).

As informações são do site TMZ, que revela que a tragédia aconteceu pouco depois das 2h30.

Takeoff estava acompanhado do rapper Quavo, que também fez parte do Migos. O grupo, formado também pelo rapper Offset, anunciou recentemente seu fim. Takeoff e Quavo continuaram a trabalhar juntos sem Offset, marido da também rapper Cardi B.

Quavo não se machucou durante a confusão. Segundo o TMZ, o rapper foi visto pedindo ajuda ao ver o amigo caído no chão.

A polícia informou ao TMZ que outras duas pessoas foram baleadas e levadas a um hospital em veículos particulares durante o incidente.

Horas antes do tiroteio, Takeoff postou uma selfie na pista de boliche. Quavo também publicou um vídeo no qual aparece dirigindo por Houston com Jas Prince, que estava celebrando seu aniversário.

Takeoff é sobrinho de Quavo, enquanto Quavo é primo de Offset. O grupo Migos emplacou hits como Bad and Boujee, MotorSport e Stir Fry.

Neste ano, o Migos cancelou o show que faria no Rock in Rio, no Brasil. Eles foram substituídos pelo grupo Jota Quest.