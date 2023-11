Taylor Swift adia show no Rio por causa do forte calor

publicidade

A cantora Taylor Swift anunciou o adiamento do show deste sábado, no Rio de Janeiro, em virtude do forte calor. A artista fez o comunicado pelas redes sociais. "Escrevo a vocês do meu camarim no estádio. A decisão foi de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio", informou a artista em nota.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) confirmou que a apresentação acontecerá na próxima segunda-feira pelas altas temperaturas e também em função da cantora "não estar se sentindo bem".

Na sexta, uma fã morreu após passar mal durante a apresentação. A estudante de psicologia vindo de Mato Grosso, Ana Clara Benevides, de 23 anos, não resistiu após ser atendida. Taylor Swift disse que ficou com "o coração em pedaços" ao saber da morte da fã.

Neste sábado, agentes do Corpo de Bombeiros usaram mangueiras para refrescar o público que esperava na fila. Após a morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos, no primeiro show da turnê The Eras Tour da cantora Taylor Swift no Brasil, o prefeito do Rio, e o secretário nacional de Defesa do Consumidor, Wadih Damous, anunciaram medidas que devem ser adotadas em conjunto com a empresa organizadora do evento, a Tickets For Fun, para proteger os fãs nas próximas apresentações da artista.

Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o governo federal irá investigar as denúncias sobre falta de água potável para consumidores de shows. Fãs da cantora denunciaram nas redes sociais que não haveria a disponibilidade de água nas dependências do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, onde ocorreu o primeiro show da artista nesta sexta-feira, 17. Pelo X (antigo Twitter), Dino disse que é "inaceitável que pessoas sofram, desmaiem e até morram por falta de acesso à água".

Hoje, a produtora t4f informou que tinha reforça o plano de ação especial realizado para o primeiro dia de show, com o fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior. "Desta forma, novos pontos de distribuição gratuita de água estarão à disposição do público durante o evento", destacou em post nas redes sociais.

Também seria permitida a entrada no estádio com copos de água lacrados e alimentos industrializados lacrados, sem limitação de itens por pessoa. Garrafas plásticas flexíveis também estavam autorizadas no acesso.