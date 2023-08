Taylor Swift anuncia lançamento do filme 'The Eras Tour'

publicidade

Não conseguiu ingresso para "The Eras Tour", de Taylor Swift? Não se preocupe, pois a estrela do pop chegará aos cinemas em 13 de outubro com um filme que documenta sua turnê.

"The Eras Tour tem sido a experiência mais significativa e eletrizante da minha vida até agora e estou muito feliz em anunciar que ela chegará às telonas em breve", disse a cantora nas redes sociais nesta quinta-feira, 31.

O filme "Taylor Swift: The Eras Tour" estreará nos Estados Unidos, Canadá e México em 13 de outubro.

A AMC, principal rede americana de cinemas, que já colocou ingressos à venda, contou que precisou atualizar seu sistema para "administrar um fluxo cinco vezes maior que o da venda normal".

No início do ano, a empresa de distribuição de ingressos Ticketmaster teve problemas na venda de entradas para a popular turnê de Swift e precisou comparecer diante do Congresso dos EUA para responder sobre suas supostas práticas anticompetitivas.

Swift, de 33 anos, concluiu uma parte da turnê mundial com shows nos Estados Unidos e México. Em novembro, vai à Argentina e depois chega ao Brasil, para então seguir para Europa, Ásia e Austrália. O roteiro termina em novembro de 2024 no Canadá.

Com 146 datas lotadas, a cantora deve arrecadar 1 bilhão de dólares (4,95 bilhões de reais, na cotação atual).