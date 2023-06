Taylor Swift: pré-venda para shows extras no Brasil começa nesta segunda-feira

publicidade

A pré-venda dos ingressos para os shows extras de Taylor Swift no Brasil começa nesta segunda-feira, dia 19, a partir das 10h. A cantora anunciou mais duas apresentações no Brasil, no dia 19 de novembro, no Rio de Janeiro, e 24 de novembro, em São Paulo.

Clientes C6 Bank Mastercard podem comprar até 4 ingressos por CPF, entre 10h desta segunda-feira até às 23h59 de terça-feira, dia 20, pelo site oficial. Link para o site oficial de vendas aqui.

A venda dos ingressos para o público geral será na quinta-feira, dia 22, também a partir das 10h.

"The Eras Tour" no Brasil:

Dias 18 de novembro e 19 de novembro - Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos

Dias 24, 25 e 26 de novembro - São Paulo - Allianz Parque

Problemas e denuncias sobre a venda de ingressos:

Na semana, a venda de ingressos para os shows da turnê gerou uma avalanche de denúncias. Os fãs brasileiros de Taylor Swift criaram a tag 'Fiscaliza Procon' no Twitter. A manifestação virtual é em virtude das eventuais irregularidades e práticas abusivas nas vendas de ingressos para os shows da cantora no Brasil.

O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para apurar o caso e busca entender se houve prática abusiva por parte da T4F (Tickets For Fun), segundo informou o site do MP na semana passada.

Quem desejar acompanhar as denúncias, os fãs organizaram no Twitter um tag. Veja:

Lembrem de escreverem seus relatos sobre o descaso dos últimos dias nas vendas da The Eras Tour.



Usem sempre a tag SWIFTIES MERECEM RESPEITO pic.twitter.com/9i4nfqsoaT — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) June 19, 2023