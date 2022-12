Taylor Swift, Rihanna e Beyoncé estão na lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo

publicidade

A revista Forbes divulgou nesta terça-feira (6) a lista anual das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Os principais destaques da lista são as cantoras Taylor Swift, Rihanna e Beyoncé, além da apresentadora Oprah Winfrey e a atriz vencedora do Oscar Reese Witherspoon.

Segundo o periódico, os critérios utilizados foram patrimônio, impacto, menções na mídia e esferas de influência. Em meio a personalidades políticas e grandes empresárias, as artistas chamaram a atenção de fãs.

Taylor Swift foi um dos destaques da revista. Ela é a mais jovem na lista de 2022, com 32 anos de idade. Segundo a Forbes, a voz de "Anti-Hero" está no ranking na 79ª posição por conta do impacto na indústria musical, com inúmeros recordes quebrados e domínio total das paradas, além da massiva demanda para a sua próxima turnê.

Já Rihanna, que é a artista musical mais rica do mundo, aparece em 73° lugar; Beyoncé, logo atrás de Taylor, em 80°. A apresentadora Oprah é a que figura em posição mais alta entre as celebridades, em 24°. Whiterspoon está em 86° lugar.