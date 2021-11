Teatro Ateliê destaca conto dos Irmãos Grimm

publicidade

Na última edição de 2021 do projeto Contando e Cantando Histórias, os atores Valquíria Cardoso e Alex Limberger, do grupo Ateliê, apresentam o conto "O Pescador e sua Esposa". Com 30min de duração, o evento será transmitido ao vivo, pelo Youtube do Instituto Ling, às 11h deste sábado.

Será apresentada para crianças a partir dos 3 anos e adultos a história "O Pescador e sua Esposa", uma livre adaptação inspirada no conto coletado pelos Irmãos Grimm. Misturando música, literatura e brincadeiras, eles mostram a trajetória de um casal de pescadores que enfrentava dificuldades, porque há tempos a chuva não caía e o rio estava quase sem peixes. Até que encontram um peixe encantado e ficam sabendo que seus desejos podem ser realizados.



Sobre o Teatro Ateliê

Tem em seu currículo mais de 5 mil apresentações, em mais de 20 anos de trabalho e pesquisa em contação de histórias. Nessas duas décadas, o grupo também fez teatro de rua e manipulação de bonecos, sempre tendo o ateliê como um de seus principais espaços de trabalho, onde são construídas não só as cenas e os processos de atuação, mas também os elementos visuais de cada montagem. O grupo já ministrou oficinas de contação de histórias e elementos da cena em diversas cidades do Brasil. Com o espetáculo infantil Andarilho, o projeto foi vencedor do Prêmio Tibicuera de Teatro 2016 em seis categorias.