Teatro infantil “Cuidado que Ronca” faz apresentação na 67ª Feira do Livro de Porto Alegre

Com um repertório de canções de ninar, brincadeiras com jogos de mãos, panos e fitas, o grupo de teatro infantil Cuidado Que Mancha se apresentou, neste sábado (30), integrando a programação da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. A apresentação intitulada “Cuidado Que Ronca”, é baseada no livro homônimo da Editora Projeto.

As músicas infantis foram apresentadas por Raquel Grabauska, Claudio Veiga e Stefania Colombo. O público pode acompanhar presencialmente, além da possiblidade de assistir ao vivo nas redes sociais e site da Feira.

Confira a programação desse final de semana da Feira:

SÁBADO – 30/10

15h - Filhote de Cruz-Credo,de Fabrício Carpinejar

Contação de História com Bárbara Camargo, Carmen Lima e Arthur Fernandes Cortês. A atividade é presencial com transmissão ao vivo no site e redes sociais da Feira.

16h - O Livro do Palavrão, de Selma Maria

Contação de História com Bárbara Camargo, Carmen Lima e Arthur Fernandes Cortês. A atividade é presencial com transmissão ao vivo no site e redes sociais da Feira.

17h - As Aventuras de Bárbara Catarina, de Simone Saueressig

Contação de História com Bárbara Camargo, Carmen Lima e Arthur Fernandes Cortês. A atividade é presencial com transmissão ao vivo no site e redes sociais da Feira.

18h - Os livros entre reis e espadas

Com Bernard Cornwell e Rafael Bassi. Importante autor da atualidade, o britânico Bernard Cornwell é conhecido por seus romances históricos, que já venderam mais de 30 milhões de exemplares no mundo e retratam conflitos ocorridos em território inglês. Entre eles estão “As aventuras de Sharpe” (“A espada de Sharpe” / Record, 2021) e as “Crônicas Saxônicas” (“O senhor da guerra” / Record, 2021). Nesta conversa, o escritor fala de sua obra, inspirações, história e novos formatos para a literatura. Mediação de Rafael Bassi (“O homem que gostava dos russos: e outros contos” / Gato Bravo, 2020).

19h30min - Uma relação complexa, bela e intensa

Com Pilar Quintana e Ana K. Ávila | O aparecimento de uma cachorra faz Damaris desviar o foco de suas tentativas frustradas de engravidar e aflora instintos protetores e violentos. “A cachorra” (Intrínseca, 2020), romance da escritora colombiana Pilar Quintana, trata de maternidade e da autocobrança da mulher, alguns dos temas desta conversa. Sucesso internacional, o livro teve seus direitos vendidos para diversos países e foi anunciado na lista estendida do National Book Award. Mediação da jornalista Ana K. Ávila.

DOMINGO - 31/10

10h - Teatro: Como Papai e Mamãe se apaixonaram

Espetáculo infantil, organizado por Makki Produções. A atividade é presencial com transmissão ao vivo no site e redes sociais da Feira.

11h - O Jogo do Pega-Pega, de Flávia Muniz

Contação de História com Bárbara Camargo, Carmen Lima e Arthur Fernandes Cortês. A atividade é presencial com transmissão ao vivo no site e redes sociais da Feira.

12h - Dona Gambá e a Coisa, de Maria Luiza Puglia

Contação de História com Bárbara Camargo, Carmen Lima e Arthur Fernandes Cortês. A atividade é presencial com transmissão ao vivo no site e redes sociais da Feira.

14h - Teatro de bonecos: Contos da Floresta – A Aposta do Gaúcho

Espetáculo de teatro de bonecos reúne várias técnicas de manipulação, proporcionando momentos agradáveis e divertidos, produzido pelo Teatro Fantomania. A atividade é presencial com transmissão ao vivo no site e redes sociais da Feira.

15h - Médico das Roupas, de Fabrício Carpinejar

Contação de História com Bárbara Camargo, Carmen Lima e Arthur Fernandes Cortês. A atividade é presencial com transmissão ao vivo no site e redes sociais da Feira.

16h - As Aventuras de Bárbara Catarina, de Simone Saueressig

Contação de História com Bárbara Camargo, Carmen Lima e Arthur Fernandes Cortês. A atividade é presencial com transmissão ao vivo no site e redes sociais da Feira.

17h - Voos, de Alessandra Roscoe

Contação de História com Bárbara Camargo, Carmen Lima e Arthur Fernandes Cortês. A atividade é presencial com transmissão ao vivo no site e redes sociais da Feira.

18h - Para celebrar Carolina Maria de Jesus

Com Tom Farias, Vera Eunice de Jesus, Ana Dos Santos e Fernanda Oliveira. Carolina Maria de Jesus, escritora brasileira nascida em 1914, ganhou projeção nacional e internacional após o lançamento de “Quarto de despejo” em 1960. Para falar sobre as novas publicações de “Casa de alvenaria – Volume 1: Osasco” (Companhia das Letras / 2021) e “Casa de alvenaria – Volume 2: Santana” (Companhia das Letras / 2021) a Feira convidou Vera Eunice de Jesus, filha da escritora, e Tom Farias, autor de “Carolina, uma biografia” (Malê, 2019), livro finalista do Prêmio Jabuti. Mediação da escritora Ana Dos Santos e da professora Fernanda Oliveira.

19h30min - A luta pela democracia

Com Miriam Leitão e Juliano Corbellini. Abordando o panorama político e histórico do governo Bolsonaro, a economista Miriam Leitão reúne em “A democracia na armadilha” (Intrínseca, 2021) uma seção de textos publicados entre abril de 2016 e julho de 2021 em sua coluna na imprensa. Nesta conversa, a autora fala sobre as ameaças à democracia, fake news e o descaso com as medidas de controle da pandemia de Covid-19 e suas vítimas. Mediação do cientista político Juliano Corbellini (“A eleição disruptiva: Por que Bolsonaro venceu” / Record, 2019).