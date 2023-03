Tekashi 6ix9ine sofre emboscada, apanha em ginásio e vai parar no hospital; veja

O rapper norte-americano Tekashi 6ix9ine sofreu uma emboscada e foi agredido por vários homens em um ginásio nos Estados Unidos na última terça-feira, dia 21 de março.

Lance Lazzaro, advogado de 6ix9ine, disse ao TMZ que o rapper estava em uma sauna no LA Fitness quando foi espancado. O músico, que estava sem seguranças, tentou se defender, mas não conseguiu.

A polícia foi chamada e Tekashi 6ix9ine foi levado para o hospital com algumas escoriações no corpo. Um vídeo de parte da agressão foi compartilhado na internet.

Em 2019, o rapper foi condenado a dois anos de prisão por crimes como conspiração para assassinato, assalto à mão armada, extorsão e posse ilegal de armas. Ele deixou a cadeia em 2020 após se tornar um delator de outros crimes.

Veja postagem no Twitter:

(Full clip) shows Tekashi 6ix9ine jumped n severely beaten down while at the gym… (LA Fitness?)

Watch! pic.twitter.com/6Kiu3nDUHI