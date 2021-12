Tem vigaristas e sombras nas estreias dos cinemas

publicidade

Nomes famosos e estreantes na sétima arte marcam os principais lançamentos que chegam aos cinemas a partir desta quinta-feira. Um deles reúne Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones na comédia “Vigaristas em Hollywood”. Na trama o produtor de cinema Max Barber, vivido por De Niro, tem uma grande dívida com o chefão da máfia Reggie Fontaine (Freeman), tudo por conta do fracasso de seus últimos lançamentos. Organiza-se então um crime para receber o prêmio do seguro, contratando como isca o velho ator Duke Montana, encarnado por Tommy Lee Jones.

Outra novidade nos cinemas é “King Richard: Criando Campeãs”, drama biográfico inspirado em Richard Williams, pai das famosas tenistas Serena Williams e Venus Williams. Com o objetivo de fazer de suas filhas futuras campeãs de tênis, Richard, interpretado por Will Smith, usa métodos nada convencionais, seguindo seu desejo de construir o sucesso das filhas, vividas no longa por Demi Singleton e Saniyya Sidney.

Tem ainda estreia de “Falling - Ainda Há Tempo”, dirigido por Viggo Mortensen, que também atua ao lado de Lance Henriksen e Terry Chen. Na trama, um fazendeiro, apresenta sintomas de demência, precisa vender sua fazenda e passar a morar com seu filho gay e o marido dele, desencadeando atritos à já conturbada relação.

E para os amantes da franquia chega “Resident Evil: Bem-Vindo a Raccon City”, apostando na mescla de ação e terror, com direção de Johannes Roberts. Agora, a empresa farmacêutica Corporação Umbrella, que atuava em Raccoon City, é simplesmente uma cidade fantasma. Apenas um grupo de sobreviventes restou para descobrir o mal que há na cidade e na antiga Umbrella para sobreviver a noite.

Liam Neeson é a estrela de outra estreia, “Missão Resgate”, como experiente motorista de caminhão que lidera missão de resgate quase impossível, com 30 horas para salvar vida de mineradores soterrados.