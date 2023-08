Temporada do Mirage Circus segue até setembro

publicidade

O Mirage Circus segue com apresentações ao lado do Beira-Rio (avenida Padre Cacique 1359). O anfitrião, o ator Marcos Frota, está em Porto Alegre neste final de semana (até domingo, dia 6 de agosto) para integrar as sessões.

O espetáculo, que estreou em junho, deve permanecer em temporada até setembro, com a possibilidade de ser estendida até outubro.

A programação é diversificada, com artistas nacionais e internacionais nas apresentações de malabarismo, trapézio, ilusionismo, acrobacias, motocross freestyle, com saltos a mais de 15 metros de altura e o famoso globo da morte. O palhaço Potato (Fernando Rodrigues) interage com os espectadores e leva a plateia a dar gargalhadas.

Além disso, os espetáculos contam ainda com a beleza exuberante do corpo de ballet e várias outras surpresas.

Para maiores informações, entrar em contato através do WhatsApp do Mirage Circus: (11) 95570-4025.

Os horários podem alternar conforme o dia da semana. Ingressos antecipados pelo site https://www.miragecircus.com.br.