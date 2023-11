"Terapia Colorida" estreia no Teatro Renascença

publicidade

"Terapia Colorida #Tudo Junto & Misturado" tem sessões hoje e amanhã, às 20h, no Teatro Renascença em Porto Alegre.

O espetáculo é uma comédia dramática mais ou menos romântica, que traz todas as cores numa mesma sessão, numa mesma história. É um novo texto escrito por Juliana Barros, que também assina a direção, e dá sequência, aprofunda e amplifica o tema do espetáculo "Terapia e Casal, Uma Cpomédia em Crise" – assistido por 15 mil pessoa entre 2022 e 2023.

Esta nova sessão de terapia vem com um novo e colorido desafio: colocar em cena a história de dois casais homoafetivos, trazendo a pauta LGBTQIA no formato de uma comédia leve, divertida e emocionante que pretende chegar a todos os perfis de público.

“Meu propósito e desafio é levar as pessoas ao teatro, o mesmo público que nos assistiu em “Terapia de Casal”, para que elas se divirtam, se emocionem e se identifiquem com a história. Sem questionamentos, resistências ou preconceito em relação à orientação sexual dos casais: Porque não é isso que importa! Qualquer maneira de amor vale à pena. Qualquer maneira de amor valerá... como dizia Milton Nascimento”, diz a direção do espetáculo.

"Terapia Colorida" chega aos palcos para celebrar o amor, e para levantar a bandeira por um mundo mais colorido, com menos ódio e sem preconceitos. Um mundo onde as diferenças existem, são reconhecidas com amor e respeito, e convivem juntas como as cores do arco-íris.

Sinopse:

A peça conta a história de dois casais, Mônica e Julia, Eduardo e Gustavo, que se conhecem, se apaixonam e que, por motivos diferentes, buscam a terapia de casal para falar de seus relacionamentos. Durante essa sessão de terapia, cheia de cores e amores, as histórias se desenrolam e se misturam, revelando as relações das personagens. A jornada de cada um, e de cada relacionamento, é revivida durante a sessão de terapia por cenas divertidas e emocionantes – comuns a todos os relacionamentos.

Ficha Técnica:

Texto: Juliana Barros

Direção: Juliana Barros

Elenco: Cássio do Nascimento, Juliano Passini, Letícia Kleemann e Manu Goulart

Iluminação: Fernando Ochôa

Direção de arte: Juliana Barros e Fernando Ochôa

Trilha sonora e participação especial: Fábio Marrone

Criação e produção de Vídeos Querosene Filmes

Identidade visual e Produção: Top Agência Produtora

Classificação: 12 anos

Duração: 70 minutos

Serviço:

Data e horário: 11,12,17,18 e 19 de novembro, às 20h.

Local: Teatro Renascença, Av. Érico Veríssimo, 307, Porto Alegre.