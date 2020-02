Terror está em destaque nas telonas com estreias de "O Grito" e "Cicatrizes"

publicidade

Com direção do jovem Nicolas Pesce e 16 anos depois do lançamento da primeira refilmagem americana de “Ju-on”, a nova versão de “O Grito” estreia hoje nos cinemas. Espécie de “reimaginação” do clássico do terror japonês, surge na tela com cenas assustadoras e seguindo a linha do original. É o que se pode chamar de reboot: uma nova versão de uma obra de ficção, sem seguir, como o remake e a prequela, totalmente baseados na obra original.

No elenco do filme estão Andrea Riseborough, Demian Bichir e John Cho, em um roteiro que dá muitas voltas para contar o que acontece em uma casa, onde uma maldição nasce após uma pessoa morrer em um momento de terrível terror e tristeza. Voraz, a entidade maligna não perdoa ninguém, fazendo vítima atrás de vítima e passando a maldição adiante. Há momentos que podem produzir sustos, com o surgimento das entidades. Em outras situações, trata-se de uma investigação policial, na qual alguns investigadores se tornam, aparentemente, perturbados e obcecados pelos acontecimentos na casa.

Representante da Sérvia no Oscar

Outra estreia é de “Cicatrizes”, filme sérvio, dirigido por Miroslav Terzi e que foi o representante da Sérvia na corrida pelo Oscar deste ano. O roteiro da produção é baseado no testemunho de Drinka Radonjic, uma costureira de Belgrado que procurou pelo seu “filho natimorto” por quase duas décadas.

No filme, poucos dias após o parto, seu obstetra disse a ela que seu bebê recém-nascido havia morrido. Mas ela nunca recebeu o corpo do filho ou descobriu onde o hospital o enterrou. A suspeita de que a criança tenha sido na verdade raptada a conduz por uma exaustiva saga.

Na trama, Ana é a costureira com uma vida assombrada pela suspeita da fraude sobre a morte de seu bebê. Cerca de 500 famílias da região passaram pelo mesmo que Drinka e ainda tentam encontrar seus filhos roubados durante o fim dos anos 1980 e início da década de 1990. O período marca o começo de uma guerra que partiu a antiga Iugoslávia.

