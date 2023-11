The Eras Tour: as músicas surpresas que Taylor Swift ainda não cantou

publicidade

Taylor Swift deu início para a sua tão aguardada The Eras Tour em 17 de março nos Estados Unidos e, logo na estreia, a cantora-compositora prometeu aos fãs que cantaria duas músicas surpresas em todas as apresentações da turnê.

Mesmo com cerca de três horas de duração e uma setlist fixa com mais de 40 sucessos que perpassam por seus dez álbuns de estúdio, a estadunidense de 33 anos criou um momento especial para cada show ser único — é nessa parte do espetáculo que ela performa, de forma acústica e no piano, faixas exclusivas que são menos conhecidas na sua discografia.

No mês da sua passagem no Brasil, que passará pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, selecionamos as possíveis canções que podem figurar em solo brasileiro.

Taylor Swift (2006):

"The Outside", "Stay Beautiful", "Mary’s Song (Oh My My My), "A Perfectly Good Heart".

Fearless (Taylor's Version) (2021):

"The Way I Loved You", "Change", "Untouchable", "Come In With The Rain", "Superstar", "We Were Happy", "That’s When", "Don’t You", "Bye Bye Baby".

Speak Now (Taylor's Version) (2023):

"Better Than Revenge", "Innocent", "Superman", "Electric Touch", "Foolish One".

Red (Taylor's Version) (2021):

"Girl At Home", "Ronan", "Babe", "Forever Winter", "Run", "The Very First Night", "Safe & Sound", "Eyes Open".

1989 (Taylor's Version") (2023):

""Slut!"", "Say Don't Go" , "Now That We Don't Talk", "Suburban Legends", "Is It Over Now?".

Reputation (2017):

"End Game", "I Did Something Bad", "So It Goes…", "Dancing With Our Hands Tied".

Lover (2019):

"London Boy", "Soon You’ll Get Better", "ME!", "It’s Nice To Have A Friend".

Folklore (2020):

"Epiphany", "Peace", "Hoax".

Evermore (2020):

"Happiness", "Long Story Short", "Closure", "It’s Time To Go".

Midnights (2022):

"Labyrinth", "Bigger Than The Whole Sky", "Paris", "Glitch", "Dear Reader", "You’re Losing Me".

Mesmo contra as regras, Taylor Swift repetiu músicas surpresas

Ao longo dos 57 shows da The Eras Tour, a loirinha mencionou que há duas regras para a repetir as canções. Em um combinado com os fãs, a artista avisou que toda vez que errar a letra ou a melodia, ela precisa tocar novamente em uma outra oportunidade. Já as músicas do seu mais recente álbum de inéditas, "Midnights", lançado em outubro de 2022, são isentas de qualquer regra com o argumento de "poder tocar quantas vezes eu quiser".

"Death By A Thousand Cuts" e "Clean" foram repetidas por erros. Já as canções "Maroon", "Snow On The Beach" e "You're On Your Own Kid", são pertencentes ao "Midnights".

No entanto, Swifties apontam que Taylor pode ter desistido das regras ao cantar "Our Song", mesmo sem ter errado, em Las Vegas e Los Angeles.

A expecativa dos shows no Brasil

Com ingressos esgotados, os shows da The Eras Tour no Brasil acontecem nos dias 17, 18, 19 deste mês no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, e 24, 25 e 25 no Allianz Parque, em São Paulo.

Para as datas em território nacional, os swifties brasileiros torcem para que Taylor convide a sertaneja Paula Fernandes para cantar “Long Live”, colaboração entre as cantoras que foi lançada em 2012.

Além disso, há a teoria de que Swift repetirá as músicas surpresas para a parcela sul-americana da sua turnê como uma forma de comemoração para a primeira passagem oficial pelo continente.

