"The Last of Us" é o título mais visto na história da HBO Max na América Latina

publicidade

O seriado "The Last of Us" se tornou a produção mais assistida da história da HBO Max na América Latina. Mundialmente aclamada pela crítica e por fãs, a série mostrou um crescimento semanal constante em audiência ao longo de sua primeira temporada, que terminou no domingo passado, 12 de março.

A série conta o que acontece 20 anos depois da civilização moderna ter sido destruída e contaminada por um fungo. Joel (Pedro Pascal), um sobrevivente experiente, é contratado para contrabandear Ellie (Bella Ramsey), de 14 anos, para fora de uma zona de quarentena. O que começa como um pequeno trabalho logo se transforma em uma jornada brutal e angustiante, pois ambos devem atravessar os Estados Unidos dependendo um do outro para sobreviver.

De Craig Mazin, vencedor do Emmy e criador premiado de "Chernobyl", e Neil Druckmann, criador do aclamado videogame do mesmo nome, a série original "The Last of Us" segue disponível em sua totalidade na HBO Max. Para saber mais e conhecer os bastidores com o elenco e a equipe, não perca o making of também disponível na plataforma como um episódio bônus. A série é uma coprodução com a Sony Pictures Television e tem produção executiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan e Rose Lam. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog também estão na parceria.

Acompanhe a análise da série no podcast CPop #176, com Carlos Corrêa, Marcio Gomes e Mauren Xavier no Correio do Povo Play.