The Love School deste sábado aborda o tema: “Não precisava de ninguém, só de dindim”

No programa The Love School que vai ao ar neste sábado, dia 07/10, ao vivo, o tema em debate será: “Não precisava de ninguém, só de dindim”.

Renato e Cristiane Cardoso entram em ação para mostrar que o dinheiro não pode ser colocado como prioridade na vida de uma pessoa. Como exemplo, os professores falam do casal Elma e Aroldo. Ela passou a vida toda se preocupando apenas com o dinheiro e a situação financeira, e deixava de lado sua vida amorosa. Mesmo tendo um relacionamento anterior que durou seis anos, Elma não tinha planos de casar e sua preocupação era somente sanar as dívidas.

Ela começou a frequentar as palestras de Renato e Cristiane para organizar a vida financeira, já que o relacionamento não era sua prioridade. Muitos pretendentes tentaram se aproximar dela, mas apenas Aroldo despertou seu interesse. Mesmo assim, ela resistiu de início e Aroldo precisou lutar por ela, até que deu certo e começaram a namorar.

O The Love School tem direção de Margarete Noé e vai ao ar todo sábado, ao meio-dia.