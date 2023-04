The Town 2023: ingressos para os shows de Bruno Mars e Foo Fighters já estão esgotados

publicidade

Bruno Mars é um dos músicos mais aguardados na primeira edição do festival The Town, dos mesmos criadores do Rock in Rio, que acontece em São Paulo em setembro. As vendas de ingressos abriram ontem, às 19h. Os dois dias em que o cantor é headliner, 3 e 10 de setembro, tiveram seus ingressos esgotados depois de 1h12, segundo a organização do evento. O dia 9, que conta com Foo Fighters como atração principal, também está com os ingressos esgotados. O público ainda pode escolher entre outros dois dias de festival, que incluem shows de Post Malone e Maroon 5.

O The Town 2023 acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, mesmo local que recebeu o Lollapalooza no mês passado. No dia 3, além de Bruno Mars, o público pode conferir nomes como Bebe Rexha, Alok, Luisa Sonza, Seu Jorge, Leon Bridges e Ney Matogrosso. Já no dia 10, acompanham Mars os shows de H.E.R., Kim Petras, Iza, Jão, Gloria Groove, Pabllo Vittar e Marina Sena, entre outros. No dia 9, Queens Of Stone Age, Garbage, Pitty, Wet Leg, Barão Vermelho, Detonautas e Terno Rei juntam-se à gigante Foo Fighters.

Os ingressos ainda disponíveis compreendem os dias 2 e 7 de setembro. No dia 2, é a vez de Post Malone liderar o palco, seguido de Demi Lovato, Iggy Azalea, MC Cabelinho, MC Hariel, Racionais MCs & Orquestra Sinfônica de Heliópolis, entre outros. Já no dia 7, Maroon 5 é a atração principal, além de The Chainsmokers, Liam Payne, Ludmilla, Ne-Yo e Maria Rita.

O festival promete receber cerca de 500 mil pessoas em mais de 235 horas de música espalhadas por seis palcos. Os espaços construídos são inspirados em cenários da capital paulista. O line up completo, que passa por pop, rock, trap, rap, hip hop, techo e MPB, pode ser conferido no site do The Town. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Ticketmaster.