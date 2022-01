The Weeknd aparece envelhecido na capa do álbum "dawn FM"

publicidade

O cantor The Weeknd surpreendeu os fãs nesta terça-feira (4) com a divulgação da capa de seu novo álbum.

Na imagem, o artista canadense, de 31 anos, aparece envelhecido, com barba e cabelos grisalhos.

O projeto, entitulado dawn FM, será lançado na sexta-feira (7) e conta com participações de grandes nomes como Jim Carrey, Lil Wayne, Quincy Jones, Tyler The Creator e Oneohtrix Point Never.

O teaser do lançamento descreve o álbum como "um novo universo sônico da mente do Weeknd".

dawn FM chega após o aclamado After Hours, sucesso comercial e de crítica que conta com hits como Blinding Lights, que bateu o recorde de música a passar mais tempo na parada Hot 100 da Billboard em toda a história, num total de 90 semanas, além de In Your Eyes e Save Your Tears, que bombou ainda mais ao ganhar um remix com Ariana Grande.

Confira abaixo a capa completa e o teaser de dawn FM.