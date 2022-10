The Weeknd e Drake mantém boicote ao Grammy e não concorrem à premiação

publicidade

The Weeknd e Drake estão boicotando o Grammy Awards e não vão concorrer a maior premiação da música mundial. Os álbuns recém-lançados pelos artistas, "Dawn FM" e "Honestly", "Nevermind", respectivamente, não estarão na lista de indicados da próxima edição do prêmio.

Por motivos diferentes, os dois canadenses estão insatisfeitos com a organizadora do Grammy.

The Weeknd expressou a insatisfação com a organização por ter sido ignorado no penúltimo álbum, o icônico After Hours, de 2020. "Por conta dos comitês secretos do Grammy, pedi para minha gravadora não enviar mais a minha música para esta premiação", disse o artista à época.

Drake, por sua vez, reclamou da atuação da academia desde os primeiros álbuns. Na edição de 2017, por exemplo, o rapper não compareceu ao Grammy, quando era uma das performances da noite, em forma de protesto. Na última entrega de gramofones, este ano, o dono do hit Hotline Bling saiu de mãos abanando.

Veja Também

Outro artista que não submeteu canções a premiação este ano foi Bruno Mars, porém, por decisão pessoal. Dentre os cantores que tentarão um gramofone na próxima edição estão Anitta, Beyoncé, Taylor Swift e Camila Cabello.