Theatro São Pedro apresenta a ópera "A Flauta Mágica" neste domingo, dia 13, e terça-feira, dia 15

A Orquestra Theatro São Pedro, em coprodução com a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS), apresenta a ópera "A Flauta Mágica", de Wolfgang Amadeus Mozart, no Theatro São Pedro, neste domingo (13) às 18h, e terça-feira (15) às 20h. Os ingressos estão à venda no site do teatro. Com regência e direção musical do maestro Evandro Matté, a montagem conta com a direção cênica e direção artística de Carlos Rodriguez e preparação vocal de Eiko Senda.

Recentemente, a ópera estreou em setembro, também no Theatro São Pedro, com o elenco acompanhado de piano. Desta vez irá ser apresentada em novo formato, com orquestra de cordas, além de seguir ousando com a utilização de projeções, modernos figurinos e elementos visuais evocativos. A montagem posiciona a fraternidade como solução às provas da vida, enfrentadas ao longo das jornadas do homem em busca da sabedoria, da superação e da cooperação.

Para esta parceria, o diretor Carlos Rodriguez criou uma versão orquestral reduzida para cordas e mais sete instrumentos, com as articulações de fraseado baseadas na versão crítica da famosa editora Bärenreiter. A novidade está no uso de acordeon em substituição ao Glockenspiel, o que confere colorido inovador a esta concepção orquestral da obra. O instrumento será executado pelo maestro assistente da orquestra, que também é acordeonista: André Munnari.

A concepção cênica explora a atemporalidade dos diversos temas abordados nesta ópera e os situa nos nossos tempos, trazendo à tona, de forma bem-humorada e alegórica, discussões sobre a sociedade contemporânea. Outra surpresa é a presença do convidado Ronel Aberti da Rosa, maestro, regente e filósofo gaúcho com formação na Alemanha e Áustria. Em cena, interpretando o libretista de A flauta mágica, Emanuel Schikaneder (1751 - 1812), o personagem desenrola a trama a partir da narração, sempre em diálogo com a música. O público também poderá acompanhar o libreto através de legendas.

“O uso de um narrador nos permite flexibilizar a história por nosso ponto de vista, ainda que sempre respeitando a obra original. Quem vier assistir essa montagem terá uma experiência completamente nova em relação a outras montagens. Nossa montagem é viva e otimista, uma espécie de ode à fraternidade” – diz Carlos Rodriguez, que assina a direção cênica e artística.

O concerto tem o patrocínio da Stihl, Gerdau, Banrisul Corretora de Seguros e BRDE; apoio MBZ Advogados e Dufrio; Planejamento Cultural da Associação Pró-Música de Porto Alegre; realização Fundação Theatro São Pedro, Secretaria de Estado da Cultura e Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal – Pátria Amada Brasil.

*este evento disponibiliza medidas de acessibilidade física e de conteúdo.

EVANDRO MATTÉ

É diretor artístico e maestro da Orquestra Theatro São Pedro, da OSPA e do Festival Internacional SESC de Música, em Pelotas. Realizou sua formação musical na UFRGS, na University of Georgia (Estados Unidos) e no Conservatoire de Bordeaux (França). Como convidado, já esteve à frente de orquestras do Uruguai, Argentina, China, Portugal, República Checa, Croácia, Alemanha, Itália, Colômbia e Estados Unidos. Em 2019, foi condecorado pelo Ministério da Cultura da França pelo desenvolvimento das artes francesas em seu domínio artístico.

SOBRE A ORQUESTRA THEATRO SÃO PEDRO / POA

A OTSP foi criada em 1985 e, desde então, tem sido mantida com apoio da iniciativa privada e por um conjunto de associados. Ousadia e busca da excelência são atributos da orquestra, sempre com o compromisso de honrar tudo o que representa o Theatro São Pedro. A programação diversificada apresenta obras do repertório da música de concerto, ópera, ballet, música popular e instrumental brasileira. Além da programação de concertos oficiais, da série Theatro São Pedro, a OTSP apresenta a série Concertos Didáticos Banrisul e Concertos Comunitários Zaffari, sob direção artística do maestro Evandro Matté. A criatividade e a originalidade sempre estão presentes na programação que conta com solistas de renome nacional e internacional.

SOBRE A COMPANHIA DE ÓPERA DO RS (CORS)

Primeira cooperativa de artistas criada para liderar e fomentar ações de promoção e difusão da cultura operística no Estado, a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul lançou-se ao público, de forma independente, em maio de 2022 com a promessa de integrar profissionais da cadeia, abrir espaço para novos talentos e ampliar o acesso do público a essa poderosa e completa forma de arte que integra música, poesia, teatro e, muitas vezes, performances coreográficas e dança. Ainda alinhada ao propósito de aproximar e formar o público, o grupo programou suas primeiras montagens para serem apresentadas em pequenos formatos, inicialmente acompanhados apenas por um pianista e cenários pontuais e evocativos, para que as turnês sejam viabilizadas e possam chegar ao interior do Estado. Com o tempo e através da adesão de novos membros, pretende-se consolidar uma cadeia produtiva ativa, que ofereça temporadas regulares e itinerantes no estado, sendo autossuficiente em recursos, tanto financeiros quanto humanos. Para tal, serão criados núcleos de formação, com oferta de concertos didáticos, cursos e palestras que ampliem o acesso a informação sobre o gênero e estimulem a profissionalização de novos talentos, bem como a geração de empregos para todos os profissionais envolvidos na produção de um espetáculo. Com menos de um ano de existência, a nova Companhia já entregou ao público 3 montagens inéditas apresentadas em 5 teatros diferentes.

A flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart

Regência e Direção Musical: Evandro Matté

Direção Cênica e Direção Artística: Carlos Rodriguez

Elenco

Ronel Alberti da Rosa (Schikaneder), Dêizi Nascimento e Raquel Flores (Rainha da Noite), Daniel Germano e Manoel Santos (Sarastro), Débora Faustino (Pamina), Paolla Soneghetti (1ª Dama), Carol Braga (2ª Dama), Ângela Diel (3ª Dama), Gaia Schenini (1ª Criança), Maitê Desessards Moraes (2ª Criança), Júlia Bennemann (3ª Criança), Elisa Lopes (Papagena), Guilherme Roman (Papageno), Oséas Duarte (Monostatos), Lazlo Bonilla (1º Armeiro), Roberto Moreira (2º Armeiro), Esther Pedrini Menegotto (Papageninha), Maria Pedrini Menegotto (Papageninha), Ágata Torronteguy (Papageninha), Isadora Torronteguy (Papageninha), Bruna Amaral (Papageninha), Bibiana Lopes (Papageninha).