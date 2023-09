Thiago Ramil lança "Sereno Canto"

publicidade

O show “Sereno Canto” será realizado por Thiago Ramil nesta sexta-feira, às 20h, no Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/nº). A entrada é gratuita, com direito a dois ingressos por CPF, mediante disponibilidade. No dia do evento, os tíquetes podem ser retirados na bilheteria do Theatro São Pedro, uma hora antes do show.

A estética e sonoridade de “Sereno Canto” valoriza o ato de embalar, cantarolar e criar universos ao preparar a si mesmos e aos outros para o sono. Com isso, o Acalanto torna-se uma ferramenta sensível e eficaz no tratamento de questões relacionadas à saúde mental de pessoas de todas as idades, como ansiedade e distúrbios do sono. No palco, os músicos Thiago Ramil e Dona Conceição, com a participação da violinista Clarissa Ferreira, interpretam as composições criadas para o podcast.

Voltada para o sossego e a calma, a atividade do show é livre para todos os públicos, com indicação para a infância e juventude. Com ambientação intimista, o intuito é provocar relaxamento e contemplação. Aconselha-se usar roupas confortáveis e levar objetos de descanso, em especial para as crianças menores, como cobertores, brinquedos e outros. A apresentação conta ainda com intérprete de libras, como medida de acessibilidade.

Através de contos regionais e estórias inéditas, o podcast “Sereno Canto” apresenta sete episódios que tratam da serenidade que ambienta o momento do sono. Para o espetáculo de lançamento, música e narrativa se complementam, com a presença dos convidados da série: o psicólogo Raul Jung; a Kujá (pajé) do povo Kaingang, Iracema Gah Téh Nascimento; a violinista, compositora e professora Clarissa Ferreira; o educador social Maurício Alves; a mestra indígena Mbyá-Guarani, Maria Ortega; o professor Pedro Bertoldi e a fundadora e coreógrafa do Afro-Sul Odomodê, Iara Deodoro.

Nesta sexta-feira, também serão disponibilizados on-line um álbum visual da série de episódios, no canal do YouTube do projeto @serenocanto.

No site de mesmo nome, estará acessível, por tempo limitado, um livro digital, com ilustrações e as histórias. O link é https://www.serenocanto.com.br.

O projeto cultural de podcast, álbum visual e livro digital tem curadoria de Thiago e Geórgia de Macedo e produção de Geórgia de Macedo e Lorena Relva. O projeto tem patrocínio master da Companhia Zaffari e patrocínio do Banrisul, através da Lei de Incentivo da Secretaria de Cultura do RS e Governo do Estado (Pró-Cultura).