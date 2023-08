Thiago Servo, Gyselle Soares, a influencer Priscila Ju e o coreano Yang participam do Hora do Faro

publicidade

No programa Hora do Faro deste domingo, 20, o apresentador Rodrigo Faro mostra uma história que repercutiu bastante na internet: o coreano que rodou mais de 16 mil quilômetros para conhecer a cearense que ele conheceu na internet.

Depois de 10 meses de namoro virtual, o coreano Yang achou que já estava na hora de conhecer a sua amada Luísa. No total, foram três dias de viagem de Jeju, uma ilha na Coreia do Sul, até a cidade de Sobral, que fica no interior do Ceará. Por não conseguir se comunicar em português, o casal, que também não domina o inglês, costuma se falar através do tradutor do Google.

Para mostrar as curiosidades dessa história, Rico Melquiades foi escalado para ir até Sobral para saber como o Yang está se virando por lá, junto com a Luísa e a família dela. Em seguida, Rico convida o casal para viajar até São Paulo para participar do programa e também levar a Luísa para um “tour” coreano na cidade.

No palco do “Hora do Faro”, os namorados participam de várias dinâmicas divertidas ao lado do campeão do reality “A Grande Conquista”, Thiago Servo, também de Gyselle Soares, que esteve confinada junto com ele na atração, e com a influencer coreana Priscila Ju, que acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e ficou conhecida por mostrar a culinária exótica do Coreia.

E outro destaque do programa é a história do casal Elisane e Francinaldo, ela é uma das mulheres mais altas do Brasil com 2,07m, e seu esposo Francinaldo, mede 1,62m.

“Hora do Faro” é apresentado por Rodrigo Faro e tem direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.