Thomaz Costa é eliminado de A Fazenda 14 com 17,31% dos votos

Fim de jogo para Thomaz Costa! O peão foi o quinto eliminado de A Fazenda 14 no programa ao vivo desta quinta-feira (20), com 17,31% dos votos. O ator perdeu a disputa pela preferência do público para Deolane Bezerra e Shayan Haghbin, em uma votação realizada no R7.com.

A formação da Roça ocorreu na última terça-feira (18). A Fazendeira Bia indicou Shay direto para o primeiro banco. André, vencedor da Prova de Fogo, abriu o Lampião do Poder e decidiu ficar com o Poder da Chama Preta. O Verde, escolhido pelo público através de votação, o cantor entregou à Deolane.

Com nove votos, a advogada foi a peoa mais votada da sede e ocupou o segundo banquinho da Roça. Antes de fazer a puxada, ela abriu o seu Poder e descobriu que, coincidentemente, seria a responsável por escolher alguém da Baia para ocupar o terceiro banco. Sem titubear, ela puxou Thomaz.

O último banquinho da Roça foi ocupado por Lucas após Tiago escolher salvar Vini no Resta Um. O ator decidiu vetar Shay da Prova do Fazendeiro, porém, com o Poder da Chama Preta, a decisão ficou na mão de André, que mudou o veto para o Thomaz.

O ator teve uma trajetória digna de novela: passou o início do reality na Deolândia, se apaixonou por uma peoa do grupo adversário e terminou mudando de lado no jogo!

Logo no início, Thomaz foi um dos primeiros peões a sugerir a formação de um grupo, que incluía Deolane, Pétala, Lucas, Vini, entre outros. A história não pegou muito bem pela sede e o ator precisou dar explicações a Alex e Deolane.

Não demorou muito para a primeira briga dentro do "grupo" surgir. Após Alex e Tiago levarem bebida da festa para a sede, o grupo tomou uma punição. Thomaz quis saber quem havia cometido a infração e acabou protagonizando uma grande treta com Tiago.

O ator entrou no reality envolvido com uma pessoa de fora, mas, dentro do jogo, ele acabou se encantando com Tati Zaqui. Logo na segunda festa da temporada, eles deram o primeiro beijo - de muitos que ainda viriam. Desde então, foram idas e vindas, brigas por pertencerem a grupos divergentes, mas o romance resistiu, com direito à oficialização do namoro no Hora do Faro.

Porém, a relação do ator com Tati não foi bem vista pelo seu grupo e os conflitos só aumentaram. Ele foi criticado diversas vezes pelos aliados em embates diretos e também em conversas paralelas. Em uma discussão com Deolane, a peoa disparou: "Você é falso e cobra!".

Assim, Thomaz acabou se aproximando do "grupo B" e mais ainda de Tati. Quando a peoa foi eliminada, o ator ficou bastante abalado. Já sem forças para aguentar o turbilhão de sentimentos, ele fez de tudo para se colocar na Roça e ser eliminado.

E foi o que aconteceu: Thomaz ocupou o banquinho após ser puxado por Deolane da Baia. Vetado da Prova do Fazendeiro, ele foi direto para a Roça e acabou sendo o quinto eliminado da competição.

