"Thor: Amor e Trovão" conquista terceira melhor estreia do ano nos cinemas dos EUA

A Marvel já pode celebrar mais um sucesso para sua conta nos cinemas, com o lançamento de "Thor: Amor e Trovão".

O novo filme do cineasta Taika Waititi, que traz Chris Hemsworth mais uma vez como o Deus do Trovão, alcançou o primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos.

Além disso, Amor e Trovão registrou outro grande feito, garantindo a terceira melhor estreia do ano nos cinemas do país.

Com arrecadação de US$ 143 milhões, cerca de R$ 762 milhões, o filme ficou atrás apenas das aberturas de "Jurassic World: Domínio", que teve US$ 145 milhões, ou R$ 772 milhões, e "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", que estreou com US$ 185 milhões, aproximadamente R$ 985 milhões.

O quarto filme da franquia do personagem ainda superou a arrecadação da estreia de "Thor: Ragnarok", produção anterior, lançada em 2017. Na época, o longa, também comandado por Taika Waititi abriu com US$ 123 milhões.

O pódio das bilheterias dos EUA ficou completo com "Minions 2: A Origem de Gru" e "Top Gun: Maverick".

Em segundo lugar, com US$ 45,5 milhões, ou R$ 242 milhões, a animação já está em sua segunda semana em cartaz. Já o filme de ação de Tom Cruise ficou com a terceira posição, faturando mais US$ 15,5 milhões, ou R$ 82 milhões.

Filme mais assistido do ano até o momento, "Top Gun" já ultrapassa US$ 1,183 bilhão de bilheteria, algo em torno de R$ 6 bilhões.

Confira abaixo o Top 10 da semana nos EUA:

1) "Thor: Amor e Trovão" - US$ 143 milhões

2) "Minions 2: A Origem de Gru" - US$ 45,5 milhões

3) "Top Gun: Maverick" - US$ 15,5 milhões

4) "Elvis" - US$ 11 milhões

5) "Jurassic World: Domínio" - US$ 8,4 milhões

6) "O Telefone Preto" - US$ 7,6 milhões

7) "Lightyear" - US$ 2,9 milhões

8) "Marcel the Shell with Shoes On" - US$ 340 mil

9) "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" - US$ 260 mil

10) "Mr. Malcom's List" - US$ 240 mil