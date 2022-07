Thyane Dantas, esposa de Wesley Safadão, processa bailarina

publicidade

Thyane Dantas, esposa de Wesley Safadão, entrou com um processo contra Thay Gonçalves, bailarina da "Hora do Faro". A influenciadora decidiu mover a ação após a dançarina dizer que ela proibia as dançarinas do programa de auditório de chegar perto do cantor de forró.

Segundo a jornalista Fabíola Reipert, do Hora da Venenosa, Thyane pede uma indenização de R$ 10 mil por danos morais. Anteriormente, a esposa de Safadão já tinha rebatido as alegações de Thay e dito que a história contada pela bailarina nunca aconteceu.

A dançarina afirmou ter passado pela situação durante uma entrevista ao Pocah Podcast. "Tem artista que a mulher não gosta que se aproxime, que o balé esteja perto. Tem mulher que pede para o balé ficar em outro lugar… Por exemplo: o camarim é aqui, o artista vai subir, aí falam: 'Ó, o balé tem que mudar de lugar, porque a esposa do artista vai ficar aqui'", disse Thay.

"Citei esse negócio do balé mudar de lugar porque foi com ele [Wesley Safadão] que aconteceu. A esposa dele [Thyane Dantas] tinha pedido para gente não estar onde ela ia estar nem onde ele ia passar", completou a bailarina.

Após a repercussão, Thyane se pronunciou e negou as acusações. "Empatia. Como sofrer consequências de algo que você não cometeu? Sim, no tribunal da internet isso é possível. Eu desconhecia essa história e essa moça até então. Nunca troquei nenhuma palavra com ela. Não faço ideia de como, quando e por que dessa situação ter chegado para ela dessa forma. Isso não foi um pedido meu e jamais seria", afirmou a influenciadora.