Tiago Iorc cria versão de 'Zona de Perigo', hit do Carnaval, e é criticado na web

Tiago Iorc criou uma versão de Zona de Perigo, canção de Léo Santana que foi considerada o hit do Carnaval 2023. O artista fez uma releitura MPB, com voz e violão, deixando a música com um tom mais fofo.

Iorc postou um vídeo nas redes sociais em que aparece cantando a música, e as imagens viralizaram. Muitos internautas, porém, criticaram a interpretação do cantor, além de debocharem das caras e bocas que ele faz ao soltar a voz.

"Parece aquelas paródias imitando o Caetano Veloso", postou um internauta. "Eu amo o Tiago, mas isso ta horrível", criticou outra. "Deixou pior o que já era ruim", alfinetou mais um. "Pra cantar tem que fazer careta?", escreveu outro.

Assista ao vídeo: