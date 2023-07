Tiago Iorc e Ferrugem em dois shows neste sábado

publicidade

O cantor Tiago Iorc está de volta aos palcos. Após importante turnê pela Europa no fim de 2022, onde fez shows em cidades de Portugal, Espanha e Inglaterra ao longo do mês de outubro, Tiago Iorc retornou para casa em uma curta temporada. Anteriormente marcado para o mês de maio último, o show em Porto Alegre foi transferido para este sábado, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685 - Farroupilha, Porto Alegre), a partir de 20h. Segundo a organização do evento, os ingressos adquiridos antecipadamente, pela internet ou pontos de venda autorizados, seguem válidos e não precisam efetuar qualquer tipo de troca.

“Daramô” foi nome escolhido para o seu sexto álbum de estúdio, a para a turnê, e faz referência à vontade de estar mais aberto para a troca. No repertório estão previstos os lançamentos “Saudade Boa”; “Tudo o que a fé Pode Tocar”, grande favorita dos fãs; “Daramô” (música que dá nome ao projeto), além da elogiada versão de “Ciumeira”, da cantora Marília Mendonça. Também devem estar no palco os sucessos da carreira do artista como “Amei te ver”, “Coisa linda”, “Tangerina” e outras.

Tiago nasceu em Brasília em 28 de novembro de 1985 mas foi criado em Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul. Em seus 16 anos de carreira, soma oito álbuns, sete indicações ao Grammy Latino, além de parcerias musicais com nomes aclamados como Milton Nascimento e Jorge Drexler.

A outra atração musical na noite deste sábado é o cantor Ferrugem, dono de uma das maiores vozes do pagode brasileiro, Ferrugem desembarca em Porto Alegre para o primeiro show no estado da nova turnê lançada em 2022, “Meu Mundo”, neste sábado, a partir das 22h, no palco do Pepsi On Stage (Av. Severo Dullius, 1995 - Anchieta, Porto Alegre). Repleta de sucessos, a tour contará a trajetória de Ferrugem na música, relembrando canções dos primeiros álbuns, até sucessos recentes, como “Me Perdoa”, música lançada em parceria com a cantora Iza, e os clássicos “Até Que Enfim”, “Eu Não Sou De Me Entregar”, “Atrasadinha”, entre outras.