Tiee lança o single "Cachorrinho"

O cantor e compositor Tiee lança nesta sexta-feira, dia 3, em todas as plataformas digitais, o novo single “Cachorrinho”. A música, composta por ele em parceria com Ivo Mozart, Ricardo Ramos da Cruz e Zeider Pires, foi gravada na primeira edição de “Subúrbio”, evento que ele promove na Ilha Itanhangá, no Rio de Janeiro. O volume 1 do audiovisual deste projeto foi disponibilizado no dia 29 de setembro, e já alcançou mais de três milhões de reproduções nos aplicativos de música.

“Subúrbio” já recebeu mais de 6 mil pessoas, somando as três edições do show. A próxima está marcada para o dia 3 de dezembro, fechando o final de semana dedicado ao samba, que tem seu dia celebrado no dia 02 de dezembro.

Confira abaixo o single: