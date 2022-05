Tim Bernardes lança o single "Nascer, Viver, Morrer"

publicidade

O cantor e compositor paulistano Tim Bernardes, indicado ao Grammy Latino por seu primeiro disco-solo “Recomeçar” , parte para um segundo passo em sua carreira-solo ao lançar o single "Nascer, Viver, Morrer" em aplicativos de música pelo Coala Records (selo do Coala Festival) pelo selo norte-americano Psychic Hotline.

Tim Bernardes comenta sobre o novo projeto: "Acho que tem algo contemplativo nesse álbum que se aproxima, tem algo sobre o amor e os relacionamentos, como no anterior, mas trago um olhar objetivo sobre um terreno mais misterioso e com uma abordagem mais astral".

Com produção assinada pelo próprio cantor e compositor, "Nascer, Viver, Morrer" e "Mil Coisas Invisíveis" foram gravados entre a casa de Tim e o Estúdio Canoa, enquanto a mixagem e a masterização ficaram aos cuidados de Tim e Gui Jesus Toledo, responsável com Tim pela engenharia de som do album, respectivamente.

Novidade na carreira do músico

Em 2020, o Fleet Foxes convidou Tim Bernardes para participar da faixa "Going-to-the-Sun Road", que faz parte do quarto disco do grupo norte-americano, intitulado “Shore”. A relação resultou em amizade e no convite para Tim Bernardes fazer o show de abertura do Fleet Foxes durante uma turnê pela Costa Oeste Norte-Americana. Ao todo, serão 17 datas, com passagem por Seattle, Denver, Dallas, Houston, Austin, Phoenix e Portland.