"Top Chef Brasil 4" estreia no próximo dia 26 de julho

A quarta temporada do "Top Chef Brasil" tem estreia confirmada para a próxima quarta-feira, dia 26 de julho, a partir das 22h45min, na Record TV. Nesta edição, o reality show gastronômico será exibido duas vezes por semana, às quartas e quintas-feiras. No final da tarde desta terça-feira, foi realizada uma coletiva exibidas pelas redes sociais da Comunicação da Record adiantando alguns destaques da atração.

Nesta edição, há uma novidade no time de jurados, Janaína Torres Rueda, consagrada e premiada chef paulistana, chega com tudo para avaliar os pratos preparados pelos participantes ao lado de Emmanuel Bassoleil, que já integrava o programa nas temporadas anteriores. Uma dupla da gastronomia que promete, ao lado de Felipe Bronze, ser exigente na disputa pelo concorrido título de "Top Chef Brasil". "O público pode esperar a temporada mais acirrada e mais quente de todas. Primeiro, porque a gente vai ficando mais acostumado com a dinâmica da competição, vai entrando cada vez gente melhor, a disputa vai ficando mais dura e, desta vez, ainda temos a 'Dona Onça', Janaína Rueda, para tornar a competição ainda mais difícil", revela Felipe Bronze.

Na competição da Record TV, 12 chefs encaram a pressão da cozinha e também da convivência diária com o objetivo de levar para casa o prêmio de R$ 300 mil. O programa é apresentado por Felipe Bronze, com produção da Floresta, direção-geral de Eduardo Mendonça e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.