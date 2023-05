Top Chef Brasil volta à tela da Record TV em julho

publicidade

A nova temporada do reality show Top Chef Brasil, sob comando de Felipe Bronze, tem novidades. Nesta quarta edição, tem novidade confirmada no júri: Janaína Rueda, consagrada chef paulistana, chega com tudo para avaliar os pratos preparados pelos participantes ao lado de Emmanuel Bassoleil, que já integrava o programa. Essa dupla super experiente da gastronomia promete ser exigente.

O reality show estreia em julho e será exibido duas vezes por semana na tela da Record TV. Na competição, 12 chefs devem encarar a pressão na cozinha e também da convivência entre eles com o objetivo de levar para casa o prêmio de R$ 300 mil.

O "Top Chef Brasil" é apresentado por Felipe Bronze, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.