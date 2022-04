Três oficinas com o Slam das Minas

publicidade

O grupo Slam das Minas (RS) ministra três oficinas gratuitas na tarde do sábado, dia 9 de abril, às 14h, às 16h e às 18h , com dinâmicas de criação poética, orientações de como organizar uma competição de poesia e discussões sobre a potência artística e social da cultura do slam. Crua, Lella Alves, Juliana Luise, Tiatã e Verte comandam os encontros, promovidos pelo Instituto Ling e Noite dos Museus.

Para participar, basta fazer a inscrição, sem custo, no site www.institutoling.org.br.

O slam vem amplificando sua voz como uma potente manifestação cultural da contemporaneidade. Espécie de campeonato de poesia falada que tem proximidade com os saraus de literatura periférica, o evento concentra artistas e amadores para apresentar poemas de autoria própria, tendo como tema assuntos que vão de problemas sociais ao hip hop.

Em Porto Alegre, o movimento é representado por grupos como o Slam das Minas/RS, que surgiu da necessidade de recuperar e fomentar espaços de construções coletivas e trocas de experiências entre mulheres poetas da capital e região metropolitana.

Serviço

Oficina de Slam Dia 9 de abril, sábado, com turmas às 14h, às 16h e às 18h

Instituto Ling (Rua João Caetano, 440 )

Inscrição gratuita no site www.institutoling.org.br

Para públicos acima de 16 anos