Tradesign recebe exposição "Um Bando de Dodôs" na quinta-feira

publicidade

Uma exposição de arte mostrará o pássaro Dodô em formas coloridas e exóticas. A espécie de ave foi extinta por volta de 1680, quando exploradores europeus chegaram às Ilhas Maurício, no Oceano Índico. Sob a curadoria do marchand Renato Andreuchetti, um estudioso e apaixonado pelo animal, a mostra com exuberantes pinturas do artista plástico paulista Igor Villa se realizará na Tradesign, dos irmãos Felipe e André Araújo Santos. O espaço fica na avenida Palmeira, 175, bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Batizada de “Um Bando de Dodôs”, a exposição será realizada em um único dia, na quinta-feira, 23 de março, das 11h às 17h, e receberá convidados e colecionadores de arte.

A arquiteta Lívia Bortoncello vai assinar a vitrine que será apresentada em um dos recantos da Tradesign na ocasião. Parte da renda (20%) de todo valor arrecadado na venda das obras será doado para a AHMI – Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas.

A série de Dodôs ganhou uma visão contemporânea e vibrante em pinturas com tons fortes. Com sua aparência desengonçada e simpática, na época em que foi extinto, no século XVII, a notícia não impactou muito, mas hoje é simbólica quando faz-se cada vez mais necessário o debate sobre o extermínio de espécies. Com sua aparência única, a ave ficou conhecida na cultura popular. Uma recente polêmica surgiu porque uma startup norte-americana de biotecnologia anunciou que estaria em seus planos “desextinguir” Dodô. A ideia, é claro, divide opiniões.

No mundo da arte, o curador Andreuchetti que, antes de tudo, é um aficionado pelo pássaro está imbuído do mesmo sonho: trazer de volta para a memória e o conhecimento das pessoas a espécie, mesmo que apenas no universo artístico.