Trailer da série 'Falcão e o Soldado Invernal' bate recorde

publicidade

O mais novo trailer da série Falcão e o Soldado Invernal parece ter mesmo chamado a atenção do público.

Divulgado durante o Super Bowl, no domingo (7), o trailer teve cerca de 125 milhões de visualizações em apenas 24 horas, quebrando o recorde de produções da Disney.

De acordo com o site Dealine, o número é a soma de visualizações do trailer no YouTube e da audiência que assistiu ao comercial ao vivo. A publicação revela que o resultado supera outros títulos da Disney, como Viúva Negra, que teve 119 milhões de visualizações em seu trailer divulgado no Super Bowl de 2020.

WandaVisão, outra série da Marvel, conquistou 53 milhões de visualizações em 24 horas ao ter seu trailer lançado durante o Emmy 2020.

Segundo a empresa de análise de dados EDO, o trailer de Falcão e o Soldado Invernal foi o quinto comercial mais buscado na internet após o Super Bowl, um feito raro, já que geralmente as buscas do evento ficam mais focadas em marcas e produtos ligados a esportes.

Falcão e o Soldado Invernal tem estreia marcada para março. Veja o trailer.