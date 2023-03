Trailer e pôster de "A Pequena Sereia" são divulgados; confira

publicidade

A Disney divulgou o trailer e pôster oficiais de “A Pequena Sereia”, o live-action que traz uma nova leitura da clássica animação musical. Halle Bailey e Melissa McCarthy, duas das estrelas do filme, lançaram o trailer durante a transmissão ao vivo da 95ª Premiação do Oscar. Dirigido pelo visionário cineasta Rob Marshall, o longa estreia exclusivamente nos cinemas de todo o país em 25 de maio de 2023.

A produção é estrelada pela cantora e atriz Halle Bailey (grown-ish) como Ariel; Jonah Hauer-King (A Caminho de Casa) como o Príncipe Eric; o vencedor do Tony Award Daveed Diggs (Hamilton) como a voz de Sebastião; Awkwafina (Raya e o Último Dragão) como a voz de Sabidão; Jacob Tremblay (Luca) como a voz de Linguado; Noma Dumezweni (O Retorno de Mary Poppins) como a Rainha Selina; Art Malik (Homeland) como o Sir Grimby; com o vencedor do Oscar® Javier Bardem (Onde os Fracos Não Têm Vez) como o Rei Tritão; e a duas vezes indicada ao Oscar Melissa McCarthy (Poderia Me Perdoar?; Missão Madrinha de Casamento) como Úrsula.

“A Pequena Sereia” é dirigido pelo indicado ao Oscar, Rob Marshall (Chicago, O Retorno de Mary Poppins), com roteiro do duas vezes indicado ao Oscar, David Magee (As Aventuras de Pi, Em Busca da Terra do Nunca). A trilha sonora apresenta músicas do multivencedor do Oscar, Alan Menken (A Bela e a Fera, Aladdin) e letra de Howard Ashman, com novas letras do três vezes vencedor do Tony Award, Lin-Manuel Miranda.

O live-action tem produção do duas vezes vencedor do Emmy, Marc Platt (Jesus Chris Superstar Live in Concert, Grease Live!), Lin-Manuel Miranda, do duas vezes vencedor do Emmy®, John DeLuca (Tony Bennett: An American Classic) e Rob Marshall, com Jeffrey Silver (O Rei Leão) atuando como produtor executivo.

Confira o trailer:

Veja pôster: