Trama assassina e zumbido no ouvido estão entre as estreias nos cinemas

O policial “Sede Assassina” (“To Catch a Killer”), estrelado por Shailene Woodley, é um dos destaques nas estreias de hoje nos cinemas. A produção também é assinada pela jovem Shailene, ao lado de Ben Mendelsohn, e a direção é do argentino Damián Szifron, o mesmo que mostrou seu talento na realização do aclamado “Relatos Selvagens”.

Repleto de ação e suspense, o filme acompanha a polícia e o FBI em uma intensa caçada para identificar e capturar um assassino.

O que salta os olhos é um comportamento sem precedentes do criminoso, que atrapalha os rumos da investigação. Na trama o contexto inicial são as festas de véspera de ano novo em Baltimore, com fogos encobrindo tiros de um ataque brutal que deixa 29 mortos e nenhuma pista. Está estabelecido que se trata de um crime sem precedentes realizado por um criminoso enigmático. O investigador-chefe do FBI, vivido por Ben Mendelsohn recruta Eleanor, personagem de Shailene, uma talentosa policial que luta contra seus próprios demônios do passado. E ela é quem ajuda na identificação e na tentativa de capturar o assassino. Mesmo inexperiente, é a única capaz de entender a mente criminosa.

Longa Brasileiro

Outra novidade que ganha hoje as telas dos cinemas é o longa brasileiro “Tinnitus”, dirigido por Gregorio Graziosi. Mesmo realizador do elogiado longa “Obra”, com Irhandyr Santos, o filme acompanha a história de Marina Lenk, interpretada pela atriz luso-brasileira Joana De Verona (“Santos Dumont”), uma experiente atleta de saltos ornamentais que sofre uma súbita crise de tinnitus, um constante e forte zumbido no ouvido.

No longa, Marina despenca da plataforma durante uma apresentação após a crise de tinnitus. Afastada do esporte que ama, ela troca o perigoso e desafiador esporte por uma pacata vida no aquário, onde trabalha fantasiada de sereia. Completam o elenco Indira Nascimento, vista na novela “Travessia”); Alli Willow, que teve participação no longa premiado “Bacurau”, de Kléber Mendonça Filho; e o consagrado ator Antônio Pitanga, visto também em “Eu Receberia as Piores Notícias dos seus Lindos Lábios”.

Com a mão firme do realizador Gregorio Graziosi, a produção conta com a direção de arte de Carol Ozzi, premiada em festivais como Cannes Lions e London, a produção é de Zita Carvalhosa e a coprodução de Jean Thomas Bernardini. Dra Tanit Ganz Sanchez - especialista em tinnitus e fundadora do Instituto Ganz Sanchez, primeiro centro latino-americano de investigação e tratamento de zumbido no ouvido e intolerância a sons -, prestou consultoria ao filme.

“Tinnitus” fez sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, na mostra competitiva Proxima, e participou das seleções oficiais do 31º Festival de Biarritz Amérique Latine. No Brasil teve sua première no 50 º Festival de Cinema de Gramado, seguindo depois para exibição na 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

