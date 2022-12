Trio Cozumbá celebra o Dia Nacional do Forró no Espaço 373

publicidade

Para celebrar o Dia Nacional do Forró, comemorado nesta terça-feira, dia 13, o Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373), em Porto Alegre, recebe o Trio Cozumbá, às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Sympla. Informações e reservas: (51) 9 98902810 ou (51) 9 81423137.

Formado em 2017 por Maicon Paquetá, Phablito Santos e Paulinho Cardoso, o grupo traz no repertório músicas autorais, clássicos de Luiz Gonzaga, Hermeto Pascoal, Elba Ramalho, Os 3 do Nordeste, Dominguinhos e Alceu Valença, além da nova geração, como Trio Dona Zefa, Trio Forrozão, Falamansa, Dois Dobrado, entre outros. A zabumba, o triângulo e a sanfona, juntos, misturam o ritmo nordestino com o tempero gaúcho.

O Dia Nacional do Forró é uma homenagem ao nascimento de Luiz Gonzaga, que completaria 110 anos no dia 13 de dezembro. Num tempo em que a produção artística era focada no eixo Sul/Sudeste, coube a uma voz acompanhada de sanfona amolecer a aridez e hostilidade da caatinga em forma de música. Gonzaga detinha a arte de inserir melodia em enredos sobre a condição desfavorável da terra onde nasceu.

Acrescentam-se o ineditismo a forma como ele conseguiu representar, através de um estilo a cultura, os costumes, o jeito de seu povo. Causou revolução no imaginário brasileiro quanto ao Nordeste, aproveitando o bom momento dos meios de comunicação à época e apresentando o sertão como um dos vários “brasis”.