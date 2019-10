Trio italiano II Volo faz apresentação única em Porto Alegre nesta terça

publicidade

O trio italiano de tenores II Volo faz apresentação única em Porto Alegre, nesta terça-feira, às 21h, no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685). Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble celebram uma década de carreira com a turnê mundial que apresenta o álbum "Musica".

No repertório do show, os tenores vão trazer canções como "Vicinissimo", "A Chi Mi Dice", "La Voce del Silenzio" e o single "Musica Che Resta".

Alguns clássicos internacionais como "O Sole Mio", "História de um Amor", "Volare", "Granada" e "My Way" e ainda sucessos da carreira do Il Volo como “We are love”, “El amor verdadeiro” e “Constantemente mia” todas em arranjos especiais acompanhados no Brasil pela Orquestra Sinfônica Villa Lobos.

II Volo coleciona conquistas na carreira como a vitória no Festival de Música de Sanremo, duetos com Barbara Streisand e Plácido Domingo, fãs fiéis, álbuns com excelentes vendagens e uma agenda de shows sempre cheia.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site da Uhuu e nas bilheterias do Teatro Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80) e do Araújo Vianna. Os valores variam de R$ 150 a R$ 680.