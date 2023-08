"Trolls 3 – Juntos Novamente", nova animação da Dreamworks, marca presença no festival The Town

publicidade

O filme "Trolls 3 – Juntos Novamente", nova animação da Dreamworks em parceria com a Universal Pictures, marcará presença no festival de música, cultura e arte de São Paulo: The Town 2023. Com muita alegria e diversão, evento ganhará toque especial com a participação dos principais personagens do longa, além de reunir convidados e influenciadores na ativação do filme. Durante todo o evento, Poppy e Tronco vão surpreender os visitantes do festival com brincadeiras e brindes exclusivos. O novo longa da franquia Trolls estreia dia 19 de outubro nas telonas de todo país.

Dirigido por Walt Dohrn e pela produtora Gina Shay, e codirigido por Tim Heitz, "Trolls 3 – Juntos Novamente" têm previsão de estreia para dia 19 de outubro nas telonas de todo Brasil.

Nesta temporada de férias, prepare-se para uma reunião familiar cheia de ação, cheia de estrelas e com as cores do arco-íris, como nenhuma outra, com Anna Kendrick e Justin Timberlake retornando nas vozes originais e Jullie e Hugo Bonemer nas vozes brasileiras, para o novo capítulo da franquia musical de grande sucesso da DreamWorks Animation: "Trolls 3 – Juntos Novamente".

Sobre o The Town:

Dos mesmos criadores do Rock in Rio, The Town estreia em São Paulo no dia 2 de setembro de 2023, e segue durante os dias 3, 7, 9 e 10, no Autódromo de Interlagos, em uma área de 360 mil m2, que será totalmente renovada.

Confira o trailer: